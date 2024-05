Réunion de la 13e session du Comité de Défense Maroc-Etats-Unis

Ce lundi 20 mai, Rabat a accueilli la 13e session du Comité consultatif de défense Maroc - Etats-Unis. L’administration Biden était représentée par Celeste Wallander, secrétaire américaine adjointe à la Défense pour les Affaires sécuritaires internationales. Dans la capitale marocaine, elle a eu des entretiens avec le général de corps d’armée, inspecteur général des FAR et commandant la Zone Sud, Mohammed Berrid.

La réunion du Comité «constitue une plateforme de dialogue stratégique où sont discutées les questions cruciales de la sécurité régionale, et où sont tracées les grandes lignes du plan d’action futur avec l’AFRICOM et la Garde nationale de l’Etat de l’Utah, ainsi que les projets de développement des capacités gérées par l’Agence de la Coopération à la Sécurité de Défense (DSCA)», indique un communiqué de l’Etat-Major Général des FAR.

Mme Wallander s’est égalemment réunie avec le ministre délégué chargé de l’Administration de la Défense Nationale, Abdellatif Loudyi. La tenue de la 13e session du Comité consultatif de défense Maroc - Etats-Unis a coïncidé avec le début de l’exercice «African Lion 2024».

En octobre 2020, Rabat et Washington ont signé un accord de coopération militaire d’une durée de 10 ans.