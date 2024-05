Après AQMI et Daesh, Wagner recrute dans les camps de Tindouf

Les milices russes Wagner recrutent des jeunes sahraouis installés dans les camps de Tindouf, annonce le Forum de Soutien aux Autonomistes de Tindouf (FORSATIN). «L’attaque menée, début avril, par les éléments du groupe Wagner dans le territoire mauritanien a apporté la preuve de la participation de jeunes sahraouis, avec le treillis des milices russes», précise la même source.

«Des témoignages de survivants ont fait état de la présence de miliciens parlant le dialecte hassani. Ils avaient pour mission de faciliter la communication avec les habitants» des villages mauritaniens ciblés par le groupe Wagner, assure FORSATIN. Le Forum avance le chiffre de «500» jeunes des camps de Tindouf qui auraient rejoint les milices Wagner, en échange de «3.000 dollars par mois».

L'intégration des milices Wagner est cependant soumis à des conditions. «Les recrues -exclusivement célibataires- doivent rompre tout lien avec leur passé, renoncer à leur véritable identité et s'engager à ne pas communiquer avec leurs familles. L’opération du recrutement est supervisée par des cadres du Polisario», ajoute FORSATIN.

«Wagner est une société qui cherche des profils précis. Les Sahraouis des camps de Tindouf, de part leurs formations militaires, sont mieux placés pour intégrer le groupe», affirme dans des déclarations à Yabiladi Ali Ansari, président du Centre Tombouctou des Etudes. «Les conditions économiques très difficiles dans les camps, notamment pour les recrues issues de familles démunies, poussent les jeunes à rejoindre Wagner», explique-t-il.

Les camps ont déjà alimenté les rangs d’AQMI et Daesh

De son côté, Cheikh Ahmed Amine, directeur de publication du site mauritanien Anbaa, souligne, auprès de Yabiladi, que «les camps de Tindouf offrent un terreau idoine pour les milices Wagner. Les Sahraouis, outre leurs formations aux maniements des armes et des explosives, maitrisent parfaitement les méandres du Sahara et du Sahel, d’autant que certains Sahraouis ont déjà travaillé avec les groupes de contrebande et de trafic de drogue opérant dans la région. Une expérience demandée par les recruteurs de Wagner».

Les deux experts ont rappelé qu’Al Qaida au Maghreb Islamique (AQMI) et Daesh ont, et continuent, d’enrôler des Sahraouis. En témoignent les cas d’Adnane Abou Walid al-Sahraoui et Abou Houzeifa, alias Hugo, respectivement tués en 2021 et avril 2024. Pour rappel, dans un reportage publié en septembre 2017, un média du Polisario avait révélé que des Sahraouis installés dans les camps de Tindouf avaient rejoint AQMI et Daesh. Des révélations dont Yabiladi s’est fait écho.

Dans son rapport sur la situation au Sahara occidental, en avril 2015, l’ancien secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-moon, avait alerté la communauté internationale sur les conséquences de «la frustration croissante parmi les Sahraouis et l’expansion des réseaux criminels et extrémistes dans la région Sahel-Sahara». Des facteurs qui «présentent des risques accrus pour la stabilité et la sécurité de la région». Une mise en garde réitérée par Antonio Guterres dans ses rapports.