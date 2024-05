Coopération AMDIE-CDG en faveur du développement économique et social du Maroc

L'Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE) et la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG) ont officialisé un accord de coopération, ce lundi 20 mai, à Rabat. Cette convention-cadre, signée par M. Khalid Safir, Directeur Général de la CDG, et M. Ali Seddiki, Directeur Général de l'AMDIE, a pour but de consolider la collaboration stratégique entre les deux institutions.

L'AMDIE, acteur clé dans l'accompagnement des investisseurs, la promotion des exportations et l'organisation d'événements sectoriels, s'associe avec la CDG, un pilier central de la collecte, de la sécurisation et de la gestion de l'épargne réglementée, pour stimuler le développement économique et social du pays, en générant des emplois de qualité à travers tout le Maroc.

La Convention Cadre pose les bases d'un «partenariat visant à promouvoir l'investissement et à décliner les stratégies sectorielles et les politiques publiques au niveau territorial», précise un communiqué. Cette collaboration inclut plusieurs axes, tels que la promotion des zones industrielles, l'organisation de salons et événements, le soutien à l'entrepreneuriat, les partenariats public-privé, la gestion des contrats de projets, le financement et le conseil financier, l'accompagnement dans la transformation digitale et la gestion de l'infrastructure IT, le développement des ressources humaines ainsi que la décarbonation.