Décès du président Ebrahim Raïssi : Le Maroc fait part de ses condoléances

Le Maroc a exprimé, ce lundi 20 mai, ses condoléances au peuple iranien et aux familles des victimes du crash d'hélicoptère qui a coûté la vie au président iranien, Ebrahim Raïssi, et à plusieurs responsables, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.

"Suite au crash d’hélicoptère qui a coûté la vie au président iranien, M. Ebrahim Raïssi, et à plusieurs responsables, le Royaume du Maroc présente ses sincères condoléances au peuple iranien et aux familles des victimes", précise la même source.