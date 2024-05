Les Variations, le groupe qui a fait rayonner le rock marocain à travers le monde

Entre la fin des années 1960 et les années 1970, trois rockeurs franco-marocains ont fait leur ascension sur les scènes mondiales. Les Variations, groupe phare du rock des années 1970, s'est inspiré de grands noms comme les Rolling Stones, MC5, The Who et Led Zeppelin.

Imprégné des formations de son temps, Les Variations a aussi développé son empreinte musicale unique, puisée dans ses racines marocaines. Créé en 1963, le groupe se compose de Marc Tobaly (guitare), Jacky Bitton (batterie) et Jo Leb (chant). Le quatrième membre, Jacques Grande (basse), dit P'tit Pois, est d'origine italienne.

Basé en France, le groupe Les Variations a débuté par des reprises de chansons rock and roll. Plus tard, le quatuor commence à écrire ses propres chansons. Il participe à la prestigieuse compétition de rock française Tremplin du Golf Drouot, qui les propulse vers la signature d'un contrat pour enregistrer avec Pathé Marconi.

De jeunes fans de musique à stars européennes

Avant de gagner en célébrité auprès des rockeurs européens, les membres des Variations ont simplement été de jeunes passionnés de musique. Interviewé par Jukebox Magazine, Marc Tobaly est d'ailleurs revenu sur son parcours.

Le guitariste né au Maroc se souvient de son amour pour la musique, né de sa famille vivant à Fès. Avec ses amis, les frères Costa, il a baigné dans cet univers artistique dès leur plus jeune âge.

Sa grand-mère, Zohra El Fassia, a été une célèbre chanteuse de la région orientale. Avant Les Variations, Tobaly et ses amis ont formé «Les P'tits Loups». Avant sa séparation en 1964, le groupe s'est fait connaître par des reprises instrumentales des Shadows et des Ventures, ainsi que des chansons des Beatles et des Rolling Stones.

Lors d'une visite à son cousin, la même année à Casablanca, Tobaly fait la rencontre de Jo Leb, qui deviendrait plus tard le chanteur principal des Variations. «Un ami commun nous présente Jo Leb, un personnage fou qui casse tout quand il est sur scène», se souvient Tobaly.

«L'après-midi, il garde le garage de son père, où nous allons nous amuser avec lui en reprenant des morceaux des Stones, alors peu connus au Maroc. J'apporte une guitare. Avec les règles qu'il emprunte au bureau, Jo tape sur des tambours». Marc Tobaly

Lors d'un spectacle à Casablanca, Tobaly découvre Jacky Bitton, qui devient plus tard le batteur du groupe. «Ce soir-là, leur batteur a joué un solo monstrueux... Quelle claque ! J'ai tout de suite aimé ce batteur. A la fin du concert, je lui ai demandé un autographe que je n'ai jamais eu, vu le monde devant moi, qui devais partir. Ce batteur, c'est Jacky Bitton», dit-il.

En 1966, Tobaly a émigré au Royaume-Uni. «J'ai six frères et sœurs, qui sont tous partis vivre en France, aux Etats-Unis, etc. Début juillet 1966, ayant gagné un peu d'argent en jouant à la piscine Zallagh, je suis venu à Paris en vacances, pour rejoindre mon frère Alain, qui a sept ans de plus que moi», dit-il encore.

Des concerts à Londres

Le jour de son arrivée à Paris, le guitariste a appris qu'il devait déménager à Londres avec son frère et sa sœur, Alain et Magda. Ils partagent alors un petit appartement. Egalement passionné de musique, Alain a travaillé dans un café. Tobaly a commencé à jouer à Piccadilly Circus, ainsi que dans un restaurant italien appelé le Papagayo.

«Je faisais des chansons des Beatles, que j'alterne avec quelques titres italiens comme ‘Come Prima’ ou ‘Non Ho L'Eta’ ... C'était une époque folle où tout semblait merveilleux. Ce petit engagement me permettait de tenir financièrement», dit-il.

A Londres, le jeune marocain se sent étranger à la scène musicale vibrante de la ville brumeuse, y compris Carnaby Street et des groupes comme The Creation.

En septembre 1966, après un été aux rythmes des spectacles, Tobaly a envisagé de retourner au Maroc pour la reprise des cours. Mais son amour pour la musique l'a finalement fait changer d'avis. «Je devais retourner au Maroc pour la rentrée scolaire, mais j'ai décidé de rester à Paris, malgré la douleur que cela causerait à mes parents», confie-t-il.

Marc et Alain restent à Paris, tandis que le frère aîné a repris ses études de droit. Le plus jeune des trois tente sa chance dans la musique. «Nous vivions dans un petit studio, rue de l'Ouest. Mes premières tentatives avec des groupes locaux ont été décevantes : c'était moi qui montrais aux autres quoi faire. Nous mangions deux œufs par jour et des pâtes», se souvient-il.

La montée des Variations

Marc décide ainsi de former un groupe. En 1967, il fonde Les Variations avec Jacques Grande, Jacky Bitton et Jo Leb.

Alain et Marc trouvent Jacky Bitton à travers une annonce. Ils reconnaissent le batteur talentueux de leurs jours au Maroc. Après de nombreuses auditions infructueuses, ils tombent sur l'énergique Jo Leb pour le chant. Alain a rencontré Jo Leb par hasard dans un café, où il l'a convaincu de faire le grand saut, après qu'il ai quitté le Maroc pour ses études à Nice. Quant à la rencontre avec Jacques Grande, elle s'est faite dans un bar en décembre 1966.

La formation commence ses répétitions, mêlant rock and roll, R&B et soul, avec des influences d'artistes comme Otis Redding, Wilson Pickett, The Lovin' Spoonful, Chris Montez et The Rolling Stones.

Les Variations gagne rapidement un public et devient l'un des groupes de rock les plus populaires de France. En décembre 1966, le quatuor participe au Tremplin du Golf Drouot. «Beaucoup des figures de proue de la scène rock parisienne étaient présentes. Serge Morali (le frère de Jacques), directeur du magasin Music Center rue de Douai, était membre du jury. Après notre performance, il a dit : ‘Dès la première note, nous savions qui allait gagner’. Je ne peux pas décrire la joie et le bonheur que cette victoire nous a apportés», se souvient Marc.

Scandinavie et racines marocaines

Après son succès à Paris, le groupe entreprend une tournée européenne, à la recherche d'opportunités musicales. Après une transformation de look dans la boutique branchée Compton, pour améliorer leur présence sur scène, Les Variations ont pris la route vers la Scandinavie.

Marc se souvient avoir été à bord d'un van Volkswagen. Le groupe s'arrête à Hanovre, en Allemagne, où il est accueilli par une scène musicale beat florissante. Apercevant une affiche de The Smoke au club Savoy, ils abordent audacieusement le directeur, qui leur accorde un concert d'essai le soir même.

Poursuivant leur voyage, les quatre artistes prennent l'habitude d'utiliser les gares pour se préparer et se mettre dans leurs tenues de Compton. Chaque arrêt apporte de nouvelles opportunités de se produire et de recevoir des réactions enthousiastes.

Cette tournée européenne marque un tournant pour Les Variations. Elle renforce le lien entre les membres, leur permet d'aguiser leur expérience de scène et contribue à façonner leur identité musicale. Ils rencontrent des obstacles en cours de chemin, mais l'expérience globale aura été remplie d'aventures forgeant leur développement artistique et personnel.

Après leur concert réussi à Hanovre, Les Variations entreprennent une tournée européenne. Ils dorment dans leur véhicule Volkswagen et se produisent dans des clubs locaux. Ils enregistrent leur premier single, Mustang Sally / Spicks And Specks, à Copenhague. Leur réputation grandissante leur permet de jouer au prestigieux club Hit House, dans la même ville.

En décembre 1967, Les Variations retourne en France. Le groupe participe à l'émission télévisée Surprise-Partie, diffusée le soir du Nouvel an 1968, ce qui lui permet une visibilité nationale. Le lendemain, il est ainsi sollicité par les maisons de disques. La formation signe avec Claude Ebrard, représentant de l'organisation Robert Stigwood en France.

Claude Ebrard produit Les Variations et négocie un accord de licence avec Pathé Marconi. Andrew Jakeman rejoint l'équipe en tant que manager. Le premier single, Come Along / Promises, sort en mars 1969. La formation se produit ensuite au Palais des Sports, en première partie du concert de Johnny Hallyday en avril 1969, gagnant en reconnaissance.

Leur deuxième single, What's Happening / Magda, suit en septembre 1969. A la fin de cette année-là, Les Variations est propulsé sur la scène internationale, en se produisant en première partie de Led Zeppelin, la veille du Nouvel An.

Tout en vivant en Europe, les membres du groupe ont tenu à leurs racines marocaines. Ils intitulent leur premier album Nador, sorti en octobre 1970, contenant des compositions originales. Leur choix de chanter en anglais et non en français les encourage à déménager aux Etats-Unis, où ils n'ont jamais connu un succès significatif.

Les Variations se sont séparés en 1973, laissant derrière eux un héritage qui a marqué la scène musicale marocaine, française et internationale de l'époque, ouvrant la voie à d'autres jeunes rockeurs pour briller dans le Moroccan Roll.