La pénurie de chauffeurs en Espagne accentue la migration des conducteurs marocains

Depuis la mi-mars, les conducteurs professionels marocains bénéficient de la possibilité de substituer leur permis de conduire national par un permis de travail espagnol. Beaucoup d'entre eux ont saisi cette opportunité pour intégrer des entreprises de transport ibériques, se laissant attirés par des salaires plus avantageux.

En effet, l'Espagne a récemment assoupli les règles concernant l'échange de permis de conduire professionnels avec le Maroc. À présent, seuls des tests pratiques sur le sol espagnol sont exigés, supprimant ainsi les épreuves théoriques et pratiques qui étaient nécessaires auparavant. Avec un besoin pressant de 26 000 conducteurs, principalement pour la conduite de camions et de poids lourds, l'Espagne cherche à capitaliser sur les compétences professionnelles et le respect du code de la route des conducteurs marocains.

Toutefois, cette migration pose des défis de taille pour les entreprises marocaines spécialisées dans le transport routier. Confrontées à des complications juridiques avec les autorités espagnoles, elles voient leurs camions laissés à l'abandon par leurs ex-salariés dans plusieurs régions d'Espagne. Les exigences rigoureuses des autorités espagnoles quant à la présence des conducteurs lors de la remise des véhicules accentuent ces difficultés, menaçant même la confiscation des camions en cas d'absence.

Face à cette situation, l'Association marocaine du transport routier transcontinental (AMTRI) a exprimé son inquiétude, appelant à une intervention urgente du gouvernement pour résoudre la crise. Elle souligne le rôle crucial du secteur dans la dynamique des exportations marocaines et pointe du doigt le non-respect des accords commerciaux bilatéraux par les autorités espagnoles.