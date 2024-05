GITEX AFRICA Morocco 2024 : L'innovation technologique au service du développement Africain

La deuxième édition du GITEX AFRICA Morocco, dédiée à la technologie et à l’innovation, se tiendra à Marrakech du 29 au 31 mai 2024. Sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI et sous l'autorité du ministère marocain de la Transition Numérique et de la Réforme de l'Administration, cette rencontre de renommée mondiale est organisée par KAOUN International, la filiale internationale du Dubai World Trade Centre (DWTC), en partenariat avec l'Agence de Développement du Digital (ADD) du Maroc.

1400 entreprises technologiques et start-ups exposantes, dont plus de 200 marocaines, ainsi que des innovateurs de plus de 130 pays, seront présentes à l’évènement. Ce sera l’occasion d'explorer et mettre en lumière le potentiel de l'Intelligence Artificielle (IA) et des technologies numériques dans la croissance économique et le développement sociétal en Afrique.

Lors d’une conférence qui a eu lieu le 15 mai dernier, Mohammed Bouhmouch, Directeur de la Customer Success Lead pour le Nigeria et le Ghana de Microsoft Africa, partenaire officiel de l’IA de cette édition, a déclaré : «L’IA est une technologie déterminante de notre époque. Nous voyons l’IA ouvrir la porte à de nouvelles opportunités en Afrique grâce à ses pôles technologiques florissants et sa population jeune dynamique. Notre objectif est que l’IA devienne un catalyseur de progrès durable et d’améliorations dans de nombreux secteurs sur le continent.»

Le géant financier mondial Visa International, représenté par Sami Romdhane, Country Manager pour le Maroc, a ajouté que «le Maroc, avec son paysage technologique en pleine croissance et sa position géographique stratégique, sert de conduit essentiel pour la croissance et l’innovation technologiques en Afrique (...) ».

GITEX AFRICA Morocco 2024 accueillera ses visiteurs le 29 mai de 11h30 à 18h00, et les 30 et 31 mai de 10h00 à 18h00. Seuls les professionnels préenregistrés pourront accéder à l’évènement, avec invitation spéciale pour les étudiants de 16 ans et plus le troisième jour.