Séisme au Maroc : L'Italie va aider à restaurer la mosquée de Tinmel du XIIe siècle

La Surintendance de l'archéologie, organisme public italien de valorisation du patrimoine, a été associée à la restauration de la mosquée Tinmel au Maroc, dans le cadre d'une coopération portée sur la consolidation sismique. Daté du XIIe siècle, ce site historique a été gravement endommagé par le séisme survenu dans la région de Marrakech-Safi, le 8 septembre 2023. Selon les médias italiens, l'agence a missionné l'un de ses architectes qualifiés, Aldo Giorgio Pezzi.

Le spécialiste, qui est né et a grandi au Maroc, a précédemment participé à la restauration de l'Académie des arts traditionnels de la mosquée Hassan II à Casablanca. Quant au projet relatif à Tinmel, il est le fruit d'un partenariat entre le ministère italien de la Culture et celui des Habous et des Affaires islamiques au Maroc.

Dans ce cadre, les deux départements ont été soutenus par l'ambassade d'Italie au Maroc, pour réaliser une première évaluation conjointe des dégâts. Ils ont également discuté des stratégies d'intervention avec les responsables de la mosquée.

A cet effet, Pezzi a mené trois missions jusqu'à présent, en octobre, novembre et janvier. La première étape a été de sécuriser les lieux et de récupérer les débris. Le processus globale de restauration du monument a été également à l'ordre du jour. Dans ce sens, l'architecte aura pour rôle de coordonner le soutien technique des partenaires italiens.

Située dans le village de Tinmel dans les montagnes du Haut Atlas au Maroc, la mosquée éponyme abrite la sépulture d'Ibn Toumart, le fondateur de la dynastie almohade. Le momument est d'ailleurs considéré comme une référence de l'architecture de cette période-là.