Meeting International Mohammed VI d’athlétisme (Diamond League) : Soufiane El Bekkali remporte le 3000 m steeple

Le champion du monde et olympique marocain Soufiane El Bakkali a remporté, dimanche à Marrakech, l’épreuve du 3000 m steeple lors de la 15ème édition du Meeting International Mohammed VI d’athlétisme, comptant pour la Ligue de Diamant.



El Bekkali s’est imposée en 08m09s40/100è devançant l'Ethiopien Wale Getnet auteur d'un timing de 08m09s78/100è et le Kenyan Serem Amos (8m10s82/100è).



Cette quatrième étape de la League Diamond réunit des athlètes internationaux, dont des champions olympiques et des champions du monde.