Aleph et le Ministère de l'Industrie s'unissent pour la modernisation numérique du commerce marocain

Dans une démarche concertée visant à moderniser le paysage commercial marocain, Aleph, leader en publicité numérique, et le ministère de l'Industrie et du Commerce ont officiellement ratifié un accord-cadre de partenariat, ce lundi 20 mai, à Rabat. Cette alliance stratégique s'inscrit dans une volonté de soutenir la transformation numérique des commerçants, essentielle pour renforcer leur compétitivité dans une économie globale, précise le communiqué de presse.

Le secteur du commerce et de la distribution, pilier de l'économie nationale, contribue à hauteur de 8% au Produit Intérieur Brut (PIB), mobilisant plus de 17% de la main-d'œuvre du royaume. Confrontés aux défis de la digitalisation, accentués par les bouleversements engendrés par la crise sanitaire du COVID-19, ce partenariat représente une étape décisive dans l'adoption de solutions numériques appropriées.

L’accord-cadre établi met en avant la priorité d’améliorer l’accès aux technologies numériques pour les commerçants de petite et moyenne envergure. Cela leur permettra de préserver leur compétitivité dans un environnement commercial qui se numérise de plus en plus.

Pour ce faire, Aleph se donne pour mission de fournir des ressources éducatives via la plateforme "Digital Ad Expert". De plus, l'entreprise s'engage à offrir un soutien local grâce à l’accompagnement d’experts certifiés Google, ainsi qu'à mettre en place des formations et des ateliers novateurs, visant à intégrer efficacement la publicité numérique dans les stratégies de marketing des commerçants.

De son côté, le ministère s'implique activement en élaborant et en mettant en œuvre un «plan d'action conjoint». Il mobilise notamment les Chambres de Commerce et d'autres entités pour apporter un soutien à la numérisation des PME, tout en organisant des événements visant à promouvoir l'utilisation des nouvelles technologies.