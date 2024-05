Jean-Claude Charlo nommé DG de FRS Maroc / DFDS

A partir du 1er septembre 2024, Jean-Claude Charlo deviendra le directeur général de FRS Maroc / DFDS. Avec cette nomination DFDS Iberia/Maroc et DFDS intègrent les deux entreprises avec un engagement renforcé pour la croissance des deux côtés du détroit de Gibraltar, indique un communiqué. A ce titre, le nouveau responsable s’est dit ravi de cette prise de fonction.

«Depuis que DFDS a étendu son réseau au détroit de Gibraltar, l’un des marchés de ferry les plus importants d’Europe, nous avons pu confirmer à plusieurs reprises que la croissance attendue, soutenue par la délocalisation continue des chaînes d’approvisionnement vers l’Europe, se poursuivra», a déclaré Jean-Claude Charlo.

Avec plus de 20 ans d’expérience approfondie dans l’industrie maritime, dont plus de 11 ans chez DFDS, le responsable apportera un expretise et un leadership contribuant à la croissance des opérations du transporteur maritime.

«La nomination de Jean-Claude Charlo marque une étape importante dans notre plan de croissance stratégique pour le Maroc. Son expérience approfondie avec les pays du Maghreb et son leadership avéré font de lui la personne idéale pour faire avancer nos opérations et améliorer nos offres de services sur ce marché clé», a déclaré Ronny Moriana Glindemann.

Jean-Claude Charlo relèvera directement de Ronny Moriana Glindemann et Tim Gädecken, les directeurs généraux de FRS Iberia Maroc / DFDS.