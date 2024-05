Maroc : Partenariat ONMT et TripAdvisor pour doubler les nuitées d'ici 2029

L'Office National Marocain du Tourisme (ONMT) annonce un partenariat inédit avec le leader mondial du voyage, TripAdvisor, dans le but de dynamiser l'industrie touristique du Maroc. La signature officielle s'est déroulée au siège de TripAdvisor, à Needham (Etats-Unis), entre Adel El Fakir, Directeur Général de l'ONMT, et Matt Goldberg, CEO de TripAdvisor, Inc.

Jusqu'à présent, l'ONMT n'avait conclu que des accords de courte durée, généralement annuels ou saisonniers, avec le géant TripAdvisor. Cette nouvelle collaboration s'étalera sur dix saisons touristiques, de l'été 2024 à l'hiver 2029, avec pour objectif de porter le nombre de nuitées touristiques de 2,6 millions à 5,3 millions d’ici 5 ans, grâce à une croissance annuelle constante de 15%.

Les marchés émetteurs qui contribueront à atteindre cette croissance, incluent la France, le Royaume-Uni, l'Amérique du Nord, les pays Nordiques, l'Allemagne, la Suisse, l’Irlande, l'Italie, avec l'introduction progressive de nouveaux bassins émetteurs tout au long de la durée du partenariat.

Pour l’ONMT, c’est l’occasion de renforcer et de consolider la position du Maroc en tant que destination touristique de choix, en mettant en œuvre des stratégies marketing pointues, notamment la création de contenu, le marketing d'influence et des campagnes de sensibilisation.

Cette alliance avec TripAdvisor s'inscrit ainsi dans sa stratégie globale, baptisée "Light In Action", qui vise à renforcer la visibilité et l'image de marque du Maroc à l'échelle mondiale.