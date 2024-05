Forum Mondial de l’Eau : Le Maroc décerne le Grand Prix Hassan II de l’Eau à la FAO

Ce lundi 20 mai, les travaux du 10ème Forum Mondial de l’Eau ont été inaugurés à Bali, en Indonésie, en présence d'une importante délégation marocaine dirigée par Aziz Akhannouch, Chef du Gouvernement, accompagné de Nizar Baraka, Ministre de l’Equipement et de l’Eau. À cette occasion, le Royaume du Maroc a remis la 8ème édition du Grand Prix Hassan II de l’Eau.

Cette édition a été organisée autour du thème «la sécurisation des ressources en eau pour la souveraineté alimentaire et le partage de la prospérité». Après avoir reçu 84 candidatures de haute qualité, toutes dédiées à la cause de l'eau, elle a finalement récompensé l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) pour son engagement en faveur de l'agenda mondial de l'eau et la sécurité alimentaire.

Le prix, comprenant un chèque de 500 000 dollars américains, un trophée et un certificat, a été décerné par Aziz Akhannouch, en présence de Nizar Baraka et Loïc Fauchon, Président du Conseil Mondial de l’Eau.

Instauré en 2002 à l'initiative conjointe du Conseil Mondial de l’Eau et du Royaume du Maroc, ce prix honore la mémoire du Roi Hassan II pour ses actions en faveur de la coopération internationale et de la gestion durable des ressources en eau et leur préservation.

Par ailleurs, la cérémonie d'ouverture du 10e Forum Mondial de l’Eau s’est distinguée par la diffusion d’un film institutionnel sur l’Eau au Maroc, rappelant que le Royaume avait eu l'honneur d'accueillir la 1ère édition à Marrakech, en 1997.