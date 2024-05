Maroc : Hausse des prix du gaz butane dès lundi 20 mai 2024

Le gouvernement Akhannouch opère une «décompensation de la subvention du gaz butane», annonce dans un communiqué publié dimanche 19 mai, la direction de la Concurrence, des Prix et de la Compensation, relevant du ministère de l’Économie et des Finances. Une décision qui entrera en vigueur, ce lundi 20 mai. Elle se traduira par «une hausse de 2,5 dirhams du prix de la bouteille de gaz de 3 Kg et de 10 dirhams de celle de 12 Kg», précise la même source.

Le gouvernement souligne que «la réforme du système de subvention des prix de gaz butane de manière partielle intervient dans le cadre de la mise en place du programme d’aide sociale directe (3,6 millions de familles bénéficiaires jusqu’à avril dernier) sur la base du principe d’un ciblage plus efficace des ménages éligibles à l’appui social à travers le registre social unifié».

Une augmentation qui était inscrite dans la loi de Finances 2024, adoptée par les deux Chambres du Parlement marocain. Pour rappel, le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch avait annoncé devant le Parlement la prochaine augmentation du prix du gaz butane.