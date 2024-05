Festival de Cannes : Tout le monde aime «Everybody Loves Touda»

Le dernier film «Everybody Loves Touda» de Nabil Ayouch a été projeté en avant-première mondiale, vendredi soir au 77e Festival de Cannes (du 14 au 25 mai 2024), où la magie du cinéma a opéré pour conquérir un public en admiration. Montré dans la catégorie Cannes Première, l’opus a été reçu par une standing ovation à l’équipe, à la fin. La comédienne Nisrine Erradi, qui incarne le personnage principal, a partagé son talent de chanteuse en reprenant un extrait de aïta sur place.

Dans ce film, Touda rêve justement de devenir une chikha. Chaque soir dans les bars de sa petite ville de province, elle chante des textes ancestraux de résistance, d’amour et d’émancipation, avec l’espoir d’un avenir meilleur pour elle et son fils. Elle décide ensuite de tout quitter pour vivre et briller à Casablanca.

«C’est avec un immense plaisir et une fierté inégalée que je présente mon dernier film à Cannes avec la grande Nisrine Erradi, qui fait une performance incroyable en interprétant une chikha. Nous sommes très fiers de pouvoir hisser haut le drapeau marocain à Cannes et nous sommes ravis de partager avec le public cannois et international présent ici le patrimoine des chikhates et cette tradition magnifique qu’est la aita et redonner aux chikhates leur statut mérité de grande artiste», a déclaré Nabil Ayouch.

«Entre romance et moments poignants, le film explore les thèmes universels de l’amour, de la famille et de la quête d’identité, offrant une expérience cinématographique immersive et inoubliable», indique un communiqué. Le casting est composé de Joud Chamihy, Jalila Talemsi ainsi que des guests stars comme Amine Ennaji, Abdellatif Chaouqi, Abderrahim Elmaniari, Mounia Lamkimel et Abdelilah Rachid.

Produit par Ali’n Productions (Maroc), en coproduction avec Les Films du Nouveau Monde (France), Velvet Films (Belgique), SnowGlobe (Danemark), Viking Film (Pays-Bas) et Staer (Norvège), cet opus est vendu à l’étranger par MK2 International et distribué en France par Ad Vitam. Il fera sa prochaine sortie nationale dans les salles de cinéma au Maroc.