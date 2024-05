Maroc-France : Des entretiens à Cannes entre Rachida Dati et Mehdi Bensaid

La nouvelle dynamique des relations maroco-française s’ouvre sur la culture. Le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, s’est réuni samedi à Cannes, avec la ministre française de la Culture, Rachida Dati. Les deux parties ont examiné, dans le pavillon du Centre Cinématographique Marocain (CCM) au Festival de Cannes, les moyens de renforcer la coopération bilatérale dans les domaines culturel, du cinéma et du patrimoine culturel.

Lors de cette entrevue, Mehdi Bensaid a mis l’accent sur l’impératif de renforcer la coopération bilatérale, notamment dans le domaine de la préservation du patrimoine culturel qui fait l’objet de spoliation, indique un communiqué du ministère de la Culture.

Mme. Dati a pris connaissance des différents chantiers engagés par le Maroc dans le domaine culturel, de l’intérêt accordé au patrimoine matériel et immatériel et des efforts déployés par le Royaume au niveau de l’UNESCO et de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle.

Les deux parties ont convenu de coordonner leurs efforts en vue de développer leur coopération bilatérale au niveau de l’UNESCO afin de lutter contre la spoliation du patrimoine culturel et d’échanger les visites pour renforcer la coopération dans le domaine culturel, précise la même source.

Les deux ministres ont signé un accord bilatéral, portant sur la coproduction et l’échange cinématographiques.