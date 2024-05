Futsal : Soufiane El Mesrar élu une seconde fois meilleur buteur du Championnat de France D1

Le joueur de futsal international marocain, Soufiane El Mesrar s'est distingué en remportant pour la deuxième année consécutive le titre de "meilleur buteur" de la Division 1 du championnat français de futsal.

Ses 25 buts, marqués au cours de la phase régulière, le hisse au sommet de la liste des buteurs, devançant ses concurrents les plus proches, Steve Bendali (23 buts), Rodrigo de Oliveira Viana (22), Matheus Sandoval Ferreira (21) et Abdessamad Mohammed (18).

Face à cette victoire, le triple champion d’Afrique avec le Maroc est resté humble en déclarant à Ouest France : «Quand tu finis le travail de l’équipe, c’est bien. C’est cool d’être le meilleur buteur deux fois de suite. C’est un titre individuel mais le plus important, ce sont les titres collectifs. Et là, on n’a rien gagné encore. Il faut gagner la Coupe et le championnat. Après, je fêterai ça !».

Pourtant, l'Étoile Lavalloise FC, sous sa direction en tant que capitaine, occupe la première place du classement, avec un total de 50 points obtenus au terme de 22 matchs disputés (17 victoires, 3 nuls et 2 défaites), marquant ainsi une saison remarquable.

