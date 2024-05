«Escobar du Sahara» : Le procès de Said Naciri et Abdenbi Bioui s’ouvre le 23 mai 2024

Le procès de Said Naciri et d’Abdenbi Bioui, respectivement ancien président du Conseil préfectoral de Casablanca et ex-président du Conseil régional de l’Oriental, s’ouvrira jeudi 23 mai à la Cour d’appel de Casablanca. Les deux responsables issus du PAM comparaissent avec 23 autres mis en cause dans le cadre de l’affaire de trafic international de drogue «Escobar du Sahara». Citant des sources judiciaires, Le360 révèle les chefs de poursuite et rappelle qu’une vingtaine des prévenus sont maintenus en détention préventive.

Selon le média, Abdenbi Bioui est poursuivi, «entre autres, pour faux en écriture publique, faux et usage de faux, extorsion de fonds, falsification, participation à une entente en vue de la détention, l’exportation et la commercialisation de drogues, recel, usage de faux en écriture publique, faux témoignages, mise en service de véhicules sans immatriculation, complicité et tentative d’exportation de stupéfiants sans autorisation des autorités compétentes».

Le360 ajoute que Said Naciri est quant à lui poursuivi, «entre autres, pour faux en écriture publique avec usage de faux, escroquerie, faux et usage de faux, recel d’objets obtenus à l’aide de délits, manipulation et falsification de chèques, tentative d’exportation et de commercialisation de drogues sans autorisation, importation de devises étrangères sans autorisation des autorités compétentes, trafic d’influence, facilitation de l’usage de drogues et participation à une entente en vue de la détention, du transport et de la commercialisation de drogues».

L’année dernière, le juge d’instruction près la Cour d’appel de Casablanca a ordonné la poursuite en état d’arrestation de Said Naciri et d’Abdenbi Bioui, pour leur implication présumée dans le réseau de trafic international de drogue du dit «Escobar du Sahara».