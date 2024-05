Emplois durables : L’IFE lance son deuxième appel à projets au Maroc

©Invest for Jobs

Dans le cadre de l'initiative "Emploi décent pour une transition juste" promue par le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du développement (BMZ), une réunion d'information s’est déroulée, jeudi 16 mai à Rabat, en présence de représentants de l'ambassade d'Allemagne, du ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du développement (BMZ), de la GIZ et de la KfW Banque de développement.

Lors de l’entrevue, la Facilité investissements pour l'emploi (IFE) et le programme Partenariat pour l'emploi (PPE II) ont officiellement annoncé le lancement de leurs appels à proposition de projets respectifs, à savoir le 2e appel à projets de l’IFE au Maroc (KfW) et le “Challenge Fund 2024”de PPE II (GIZ).

L'IFE offre un mécanisme de subventions de cofinancement allant de 850 000 à 6 millions d'euros, destiné à financer des projets publics ou privés sélectionnés via un processus compétitif. Ces projets doivent générer des emplois durables dans le secteur privé, tout en assurant l'accès au système de sécurité sociale. Les subventions représentent entre 25% et 90% du volume global de l'investissement prévu.

Quant au "Challenge Fund 2024" du programme PPE II, il vise à soutenir financièrement des projets créateurs d'emplois, en mettant l'accent sur la durabilité environnementale, l'emploi des femmes et la digitalisation. Les entreprises sélectionnées peuvent bénéficier d'un cofinancement pouvant atteindre 150 000 euros, couvrant jusqu'à 70% du budget de leurs projets d'investissement. De plus, ces projets bénéficieront d'un accompagnement opérationnel tout au long de leur mise en œuvre.

Des informations plus détaillées concernant ces appels à projets sont disponibles en ligne :