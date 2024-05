Maroc : Les médias questionnés sur la perception des personnes en situation de handicap

Le Comité Parité et diversité de 2M a tenu, jeudi 16 mai à Casablanca, une conférence-débat sur «la représentation du handicap dans les contenus médiatiques». L’occasion a été de porter un regard critique sur la situation actuelle dans les médias au Maroc, de manière à «identifier les voies et bonnes pratiques pour une représentation plus juste des PSH dans les médias».

A cet effet, la rencontre a connu la participation d’Abderrahmane El Moudni, activiste associatif dans le domaine des droits des PSH et le développement inclusif, Selma Benhamza, directrice du pôle autonomie au sein de l’Amicale des handicapés, Bouchra Amraoui, cheffe de division protection des droits des PSH et lutte contre les discriminations au Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) et Idir Ouguindi, acteur associatif et militant des droits des PSH.

Cette conférence part de l’idée que «les médias jouent un rôle primordial dans la perception du handicap par le grand public», avec des influences sur les comportement au sein de la société. Souvent, «les représentations du handicap dans les médias sont stéréotypées, simplistes voire sensationnalistes, présentant les Personnes en situation de handicap (PSH) comme des ‘victimes’, des ‘pauvres’, des ‘indigents’ ou des ‘héros’, portant atteinte à la perception juste et respectueuse de ces personnes et contribuant à leur stigmatisation et exclusion de la société», soulignent les organisateurs dans un communiqué.

Dans ce sens, Abderrahmane El Moudni a indiqué que «la présence des PSH dans les médias au Maroc est encore presque inexistante», en dehors du vrai rôle incarné par l’acteur Zizou, dans la série télévisée Bnat Lahdid. Pour sa part, Selma Benhamza a souligné que «la représentation médiatique du handicap affecte les PSH, mais aussi la société entière». «Nous sommes souvent confrontés à des PSH qui s’identifient au stéréotype de la victime et viennent nous voir pour de l’assistanat, même lorsque nous avons une proposition d’emploi pour elles, de même qu’à des entreprises qui, à cause des stéréotypes, refusent de recruter des PSH», a t-elle déclaré durant la rencontre.

De son côté, Bouchra Amraoui a souligné que «les PSH sont des citoyens marocains à part entière avec des droits et des obligations». Selon elle, «le problème se situe au niveau de l’effectivité des lois visant leur inclusion dans la société». Idir Ouguindi a quant à lui indiqué qu’«une famille sur 4 est concernée par le handicap au Maroc». A ce titre, il a lancé un appel aux médias pour «éviter une image extraordinaire ou misérabiliste des PSH dans leurs contenus», et de présenter plutôt ces personnes «en tant que citoyens à part entière».