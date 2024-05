SIEL 2024 : Un stand Solidarité collecte les dons de livres pour les enfants victimes du séisme d'Al Haouz

Au Salon international de l’édition et du livre (SIEL 2024) à Rabat, un stand «Solidarité» est consacré aux victimes et rescapés du séisme d’Al Haouz, qui avait fait 2 946 morts et 5 674 blessés, le 8 septembre 2023. Les visiteurs sont encouragés à y affluer pour faire don de livres aux enfants de la région sinistrée. Cette initiative vise à nourrir leur imagination et à leur ouvrir de nouvelles perspectives d’avenir. Elle se poursuivra jusqu'à la fin du SIEL, le 19 mai.

Aziz Cherraj, écrivain et éditeur, salue cette initiative qui témoigne de la solidarité des concitoyens envers les enfants ayant vécu cette catastrophe naturelle. «L’avenir prometteur se dessine également à travers une construction culturelle qui formera une génération créative imprégnée de l’actualité de la scène culturelle et littéraire», a-t-il confié à la MAP.

En octobre 2023, la Bibliothèque nationale du royaume du Maroc (BNRM), en collaboration avec la Fondation Mohammed V pour la solidarité et la Fondation des œuvres sociales et culturelles de la BNRM, avait lancé une caravane solidaire. Plus de 7 000 manuels scolaires et contes avait été distribués aux enfants des familles touchées par le séisme.