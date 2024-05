SIEL 2024 : Les autrices de la diaspora marocaine mises à l'honneur

Une rencontre autour du thème «Écrire à l'heure de la révolution féministe et humaniste», a été organisée ce jeudi, par le Conseil de la communauté marocaine à l'étranger (CCME), dans le cadre du 29e Salon international de l'édition et du livre (SIEL) à Rabat.

En accord avec la programmation du CCME baptisée «Écrire le Maroc, Raconter le Monde», Samira El Ayachi, autrice franco-marocaine, a reçu carte blanche pour animer une discussion sur la littérature féminine, accompagnée de deux invitées, préalablement choisies par ses soins : Rim Battal, artiste, poètesse et journaliste marocaine francophone, et Fatima Ouassak, essayiste, conférencière et consultante franco-marocaine en politiques publiques.

Durant cet échange, les intervenantes ont partagé leur profond amour pour l’écriture, dévoilant leurs thèmes de prédilection et les sources d'inspiration qui les ont guidées vers cette forme d'expression raffinée.

Ces écrivaines de la diaspora marocaine ont également offert un nouveau regard sur l'écriture et les défis auxquels font face les femmes, éclairant ainsi des thématiques cruciales telles que la résilience féminine, la maternité, la violence, la xénophobie et la migration.

Dans une déclaration à la MAP, le président du CCME, Driss El Yazami, a souligné que cette initiative s'inscrit dans la diversité de la programmation du Conseil, ajoutant que son objectif est «de créer un espace de dialogue où les questionnements sur la société, tant locaux que globaux sont abordés».

Samira El Ayachi a abordé le sujet de l'écriture à partir du contexte de la révolution féministe, soulignant son rôle essentiel dans la redéfinition des perceptions sociales et des normes de genre. Selon l'écrivaine, ces sujets offrent une occasion d'examiner de manière critique les pratiques d'écriture, suscitant ainsi des débats et une réflexion sur la contribution des romanciers aux enjeux sociétaux majeurs.