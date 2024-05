SIEL 2024 : Karima Moual déconstruit les stéréotypes sur la migration à travers 11 récits

Dans le cadre de la programmation littéraire du Conseil de la communauté marocaine à l’étranger (CCME), au Salon international de l'édition et du livre (SIEL 2024) à Rabat, la journaliste italo-marocaine Karima Moual a présenté son livre, intitulé "Le froid en Italie et autres histoires d’une Italie née ailleurs".

Cette table ronde, dédiée à la promotion de cet ouvrage, publié par l’Université Luiss (Rome), a rassemblé Halima Hadir, ingénieure textile et créatrice de mode italo-marocaine, ainsi que Yassine El Aouak, fondateur de la société italienne ParkingMyCar. Tous deux sont des exemples de réussite de jeunes issus de la diaspora marocaine, installés en Italie, à l'image de l’autrice du livre.

L'idée de publier ce livre est née de la nécessité de traiter le phénomène de la migration en Italie sous un angle différent de celui généralement proposé par les médias étrangers, en mettant en lumière ses défis et ses politiques. L'autrice a ainsi souhaité déconstruire l’image stéréotypée du discours médiatique, en racontant 11 histoires d'immigrés ayant réussi en Italie grâce à leurs initiatives entrepreneuriales, dont trois Marocains.

Son objectif est aussi de contribuer au changement des mentalités et d'offrir une image positive des immigrés dans la société. Dans ce sens, Karima Moual affirme que les parcours de ces jeunes immigrés illustrent la valeur ajoutée de la double appartenance culturelle pour tout entrepreneur immigré, contribuant au développement tant du pays d’accueil que du pays d'origine.

La journaliste a d'ailleurs exprimé sa fierté de ses identités culturelles, à la fois marocaine et italienne. Elle s'engage à sensibiliser le public au rôle positif de la double appartenance, afin que l'immigration ne soit plus uniquement associée à des tragédies.

"Pour moi, la dualité culturelle et mon identité, qui mélange deux cultures différentes, m'ont fait bénéficier de tout ce qu'il y a de bon dans les deux", a confié Halima Hadir à la MAP, avant d'ajouter fièrement, que vivre entre deux mondes "nous rend plus forts et nous offre de plus grandes opportunités, et non le contraire".

Yassine Al Aouak, partage cette idée en affirmant que la dualité du savoir et de la culture permet aux jeunes immigrés d'être plus innovants que ceux ayant évolué dans une seule culture.

Pour rappel, la 29e édition du SIEL, à laquelle participe le Conseil de la communauté marocaine à l’étranger (CCME), se poursuit jusqu'au 19 mai prochain, avec une programmation sous le thème "écrire le Maroc, raconter le monde".

Celle-ci a été imaginée autour de quatre axes et propose une trentaine d'activités, en présence d’une soixantaine d’intervenants du Maroc, de Belgique, d’Espagne, d’Italie, des Pays-Bas, des Etats-Unis, du Royaume-Uni, du Qatar et d’Allemagne.