Sahel : L’armée malienne présente à un forum organisé par les FAR

Les Forces armées royales (FAR) organisent, du 15 au 19 mai, la première édition du Forum des directeurs des écoles militaires africaines. Hier, un ensemble d'exposés et de conférences ont été donnés au collège royal de l'enseignement militaire supérieur, à Kenitra, sur les perspectives de coopération dans le domaine de l'enseignement militaire supérieur, en présence d'officiers du Sénégal, Côte d'Ivoire, Cameroun, Nigeria, Mauritanie, République Démocratique du Congo (RDC) et Mali.

La participation du pays sahélien apporte une preuve de plus sur le réchauffement, constaté depuis quelques mois, dans les relations entre Rabat et Bamako, notamment après l’adhésion du gouvernement de transition au pouvoir au Mali, le 23 décembre à Marrakech, à l’initiative lancée par le roi Mohammed VI devant permettre l’accès aux pays du Sahel à l’océan Atlantique.

Ce forum coïncide avec la commémoration, le 14 mai, du 68e anniversaire de la création des FAR. L'événement est organisé aussi alors que le Maroc se prépare à accueillir l’exercice «African Lion 2024»; du 20 au 31 mai, avec la participation de pays africains.