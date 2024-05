Le roi Mohammed VI déplore le blocage de l’Union du Maghreb

Le blocage que connait l’Union du Maghreb Arabe (UMA), depuis trois décennies, était présent dans le discours du roi Mohammed VI adressé au 33e sommet arabe ordinaire, organisé le jeudi 16 mai au Bahreïn, dont lecture a été donnée par le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch.

Le souverain «a déploré une fois de plus, le fait que l’Union du Maghreb Arabe ne remplisse pas le rôle naturel qui lui revient, en appui au développement commun des Etats maghrébins». Le roi a émis le vœu de voir une Union maghrébine «garantissant la libre circulation des personnes, des capitaux, des biens et des services entre ses cinq pays membres».

Dans un message indirect destiné à l’Algérie, Mohammed VI a exhorté ses pairs des pays arabes «à adopter une approche réaliste qui croit en l’idée de construire un projet commun et respecte les principes de bon voisinage, de souveraineté nationale et d’intégrité territoriale des pays. Il importe aussi de se garder de toute ingérence dans leurs affaires, et de s’abstenir d’alimenter les velléités de division et de séparatisme».