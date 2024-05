Lisbonne : Réunion Thématique sur les effets positifs de la migration régulière pour le D.D

Les 15 et 16 mai 2024, s’est tenue la Réunion Thématique du Processus de Rabat sur les effets positifs de la migration régulière pour le développement durable. Organisée à Lisbonne sous la coprésidence du Portugal et du Sénégal, cet événement stratégique, en lien avec le Plan d'Action de Cadiz, constitue une plateforme pour discuter du rôle de l'entrepreneuriat et de l'engagement des diasporas dans le contexte migratoire, avec une attention particulière portée aux femmes et aux jeunes.

L’objectif affiché consiste à favoriser la collaboration entre les pays européens et africains, dont le Maroc, afin de maximiser les bénéfices des migrations régulières pour le développement durable. Cette réunion cherche à faciliter le partage d'expériences et de bonnes pratiques, en vue de renforcer les impacts positifs des migrations sur les pays d'origine, de transit et de destination.

Pour rappel, d’après le rapport 2024 de l’organisation internationale pour les migrations (OIM), en 2020, le Maroc était classé 18ème parmi les 20 pays les plus grands émetteurs relatifs de migrants au monde, avec officiellement 3,25 millions d'émigrés, soit 8,1% de sa population totale, faisant de lui, un pays de transit et d’immigration.

Au cours de cette réunion, les participants ont cherché à identifier les obstacles et les barrières existants qui entravent l’engagement de la diaspora, afin de formuler des recommandations pour les minimiser. Effectivement, la mise en place de stratégies et de politiques fondées sur des données probantes est nécessaire.

Pendant ce temps, la préparation de la Réunion Thématique sur les programmes de mobilité, dédié à la société civile, mettant en avant le travail des organisations de la société civile (OSC) et des diasporas, est en cours. Elle se déroulera du 20 au 21 juin 2024, à Praia (Cap-Vert). Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 30 mai 2024.