Jazzablanca 2024 : La scène «Nouveau Souffle» en accès libre dévoile ses têtes d’affiche

Sur la scène «Nouveau Souffle» installée à la Place des Nations unies, le festival Jazzablanca (du 6 au 8 juin 2024) propose des concerts gratuits et en accès libre, parallèlement à ceux payants. Faisant la part belle aux artistes émergents mêlant jazz, folk, reggae, rock, gnaoua et autres musiques ancestrales, cette programmation en partenariat avec Société Générale Maroc, inclut six noms retenus sélectionnées sur la base d’un appel à candidature, lancé par le festival en début d’année : The Leila, Anass Oublaïd & Raw Rhythm, Folk Spirit, Tarwa N-Tiniri, Saad Tiouly et Snitra.

«Jazzablanca réaffirme ainsi son engagement à promouvoir une culture accessible», témoignant du riche patrimoine musical local et régional, en interaction avec les musiques d’ici et d’ailleurs. Jeudi 6 juin, le rock maghrébin sera célébré avec The Leila. Elle sera suivie du groupe formé par le chanteur Anass Oublaïd et le groupe de rock Raw Rhythm.

La soirée du vendredi 7 juin débutera avec Folk Spirit, formation chantant en Tamazight, créée en 2019 à Ait Ben Haddou pour explorer la musique amazighe, dans une approche contemporaine. Tarwa N-Tiniri prend le relais avec «un répertoire qui transporte vers les paysages sonores du désert», indique un communiqué des organisateurs.

Samedi 8 juin, l’artiste gnaoui casablancais Saad Tiouly proposera «un répertoire intimiste et des compositions poétiques mêlant influences gnaoua, folk et rock et méditerranéennes». Les sonorités de la région orientale suivront avec Snitra. «Lauréat du Tremplin L’Boulevard 2019 (catégorie fusion), le groupe présente des créations audacieuses, mêlant habilement les influences reggada, gharnati, gnaoua et issawa avec du rock, du reggae et du jazz, incarnant ainsi une ode à l’identité musicale nord-africaine», soulignent les organisateurs.