Maroc : Décès de Chaimae Lasri, dynamo entre journalisme et médecine

Active entre le journalisme, la médecine et la vie associative au Maroc, Chaimae Lasri est décédée subitement, mardi 14 mai 2024, à 27 ans seulement. Elle se distinguait par son engagement porté sur les questions de justice sociale, d’égalité des genres, de droits humains de développement communautaire.

Co-fondatrice d’Aji Souwet et membre active de TIZI Chaimae Lasri a notamment co-organisé un Grand débat de la Jeunesse sur l’avortement, auquel ont participé des figures de la vie publique et politique telles que Nabila Mounib, Nabil Benabdallah, Sonia Terrab et Karima Nadir. Engagée en première ligne de toutes les luttes, la jeune médecin aspirait inlassablement à combattre les injustices.

Par ailleurs, sa passion pour la géopolitique et son expertise dans les affaires du Moyen-Orient lui ont valu une reconnaissance nationale, la propulsant sur la scène internationale.

Parallèlement à cette vie de militante active, Chaimae Lasri a accompli un brillant parcours académique. A la fin de ses études de doctorat à l'UM6SS, lors de la soutenance de sa thèse, elle avait obtenu les félicitations du jury.