FRS Iberia Maroc / DFDS et ISEM : Emplois garantis à bord pour les jeunes femmes marocaines

Ce jeudi 16 mai, le leader de la logistique maritime européenne, FRS Iberia Maroc / DFDS a signé un accord avec l’Institut supérieur d’études maritimes (ISEM), dans le but de promouvoir la diversité et l'inclusion dans le secteur maritime au Maroc.

Cette collaboration s’inscrit dans une démarche visant à consolider le programme actuel destiné aux cadets et à introduire le programme novateur des cadettes féminines, Waves of Talent, précise FRS dans un communiqué de presse.

Le programme Waves of Talent permet aux étudiantes marocaines d’accéder à une formation maritime conforme aux normes internationales. Il offre une formation intensive et immersive, à bord de divers navires de la flotte DFDS. Une fois cette formation réussie, la compagnie s’engage à garantir à chaque cadette un poste à bord d'un navire DFDS, participant ainsi à son objectif de porter à 20% le taux de représentation des femmes marins, au sein des départements de pont et de machine, d'ici 2030.

Gemma Griffin, VP Head of Global Crewing chez DFDS, indique déjà une augmentation notable du pourcentage de femmes dans ces départements chez DFDS, passant de 4,4% en 2023 à 8,8% au premier trimestre 2024, soit le double en quelques mois seulement. Elle précise également que le nombre de femmes managers dans l'ensemble de l'organisation, est passé de 16% à 20%.