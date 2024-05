Casablanca : L’Italie envisage l’extradition d’un associatif marocain recherché

L’ex-président du Centre islamique de Brescia et directeur du site Choroknews24, Driss Farhane, a été interpellé en Italie, où il est détenu à la prison de Brescia. Cette opération fait suite à un mandat d’arrêt international émis par le tribunal de Casablanca. Le Maroc a en effet demandé l’extradition de l’homme de 59 ans pour tentative de migration irrégulière, selon l’agence de presse italienne Ansa.

Pour sa part, la famille et l’avocat du concerné fustigent un moyen de le «faire taire», à cause de supposées «critiques à l’égard de la corruption et des actes répréhensibles dans son pays d’origine». Au Maroc, il est mis en cause notamment pour diffamation et insultes contre des institutions. Cité par l’agence de presse italienne, Me Lorenzo Cinquepalmi estime que la demande d’extradition serait «politiquement motivée» et viserait son client «en raison de son activisme». A Brescia, il avait perdu son siège de président du Centre islamique après le détournement de cotisations et de dons collectés auprès de la diaspora marocaine.

L’année dernière, la Cour d’appel de Brescia a rejeté une demande d’extradition, estimant qu’elle viserait à réprimer Driss Farhane «pour ses opinions». Me Cinquepalmi indique que la loi italienne exige «une justification de la demande d’arrestation et d’extradition dans un délai de 40 jours, ce que le Maroc n’aurait pas fait».