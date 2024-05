France : 50 agriculteurs manifestent contre la concurrence des tomates marocaines

Une cinquantaine d’agricultures français a mené une action de protestation au péage sud de l'autoroute A9 à Perpignan, ce jeudi 16 mai 2024. Accompagnés de huit engins agricoles, ils se sont mobilisés pour dénoncer ce qu'ils considèrent comme une «concurrence déloyale» dans le marché des tomates, en particulier celles en provenance du Maroc. Jean-François Faux, un producteur engagé dans le mouvement, argue que les agriculteurs marocains «utilisent une main-d’œuvre à un euro», tandis qu’en France, il la paie «14 euros de l’heure ».

Son collègue, Jean-Pierre Perez déclare à actu.fr : «Aujourd'hui, on vise les tomates du Maroc car les importations ont augmenté de 40% en quatre ans. Pendant ce temps, les exploitations se meurent et nos agriculteurs se suicident». Globalement, les agriculteurs français dénoncent que la politique agricole de leur pays semble peu soucieuse des conséquences économiques et sociales liées aux importations.

Ainsi, les manifestants disent défendre la souveraineté alimentaire nationale et attirer l'attention sur les difficultés rencontrées par les agriculteurs locaux quant à cet «or rouge». Leur protestation s'est concrétisée par un barrage filtrant. Plusieurs camions, notamment ceux en provenance du Maroc, ont été inspectés à la recherche de tomates importées. L'identification d'un camion transportant des tomates cerises marocaines a provoqué la colère des manifestants, qui ont procédé à son déchargement sur place.

Les agriculteurs préviennent que cette action engagée n'est que le début d'une longue série. Ils envisagent de poursuivre leur mobilisation dans les grandes surfaces pour vérifier la présence de produits importés. Leur objectif est de sensibiliser le public et les «députés européens » avant les élections européennes prévues le dimanche 9 juin, dans l'espoir de susciter des mesures qui protégeront l'agriculture nationale.