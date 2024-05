Des Sahraouis pro-marocains participent à la réunion du C24 de l’ONU à Caracas

Le Comité 24 des Nations unies chargé d’examiner les questions des territoires non-autonomes tient une nouvelle session, du 14 au 16 mai, à Caracas, au Venezuela. La délégation marocaine, conduite par le représentant permanent du royaume à l’ONU, l’ambassadeur Omar Hilale, compte également la participation de deux élus sahraouis : M'hamed Abba, membre du Conseil de la région Laayoune Sakia El Hamra, et Mme. Ghalla Bahiyya du Conseil de la région Dakhla-Oued Eddahab.

Les deux élus sont des habitués des réunions du Comité des 24 de l’Assemblée générale de l’ONU, et ce depuis la réunion organisée, en mai 2018, dans la république de Grenade. Une présence précédée par l’intégration dans l’équipe marocaine négociatrice, lors de la réunion du 6 mars 2018 à Lisbonne, avec l’ancien émissaire de l’ONU pour le Sahara occidental, Horst Köhler, des présidents des régions de Laayoune-Sakia Al-Hamra, Sidi Hamdi Ould Errechid, et de Dakhla-Oued Eddahab, Ynja Khattat. Les deux Sahraouis avaient, ensuite, participé aux deux éditions du processus des tables rondes de Genève, de décembre 2018 et mars 2019.

Le Polisario n’assiste pas aux sessions du Comité des 24 de l’ONU. L’Algérie se charge de défendre ses positions.