Adidas célèbre le Maroc avec sa nouvelle collection de t-shirts

Ce mardi 15 mai, Adidas, le géant du sportswear, a lancé une collection inédite de t-shirts, imprégnée de l'essence culturelle marocaine. Cette initiative, fruit d'un accord entre le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication et la société Adidas, célèbre l'artisanat traditionnel du Maroc.

Leur collaboration «vise à rendre hommage aux artisans marocains et à reconnaître la richesse du patrimoine culturel marocain, face aux tentatives de piratage de ce patrimoine».

Effectivement, suite à de longs mois de négociation, Adidas et le gouvernement marocain ont convenu ensemble de créer une collection de t-shirts, mettant à l’honneur les noms des villes marocaines et l'histoire artistique du pays. Les prochaines étapes incluront l'ajout de motifs emblématiques tels que le "tarz Rbati" et le "Boucherouit" sur les t-shirts.

Par ailleurs, une attention particulière est portée aux artisans traditionnels, dont un groupe de femmes issues de coopératives d'artisanat traditionnel. Dans le cadre de l'accord passé entre Adidas et le ministère, ces coopératives et artisans marocains recevront des bénéfices financiers pour leur contribution à la conception des t-shirts.

Dès demain, le jeudi 16 mai, ces pièces vestimentaires uniques, ornées de tableaux illustrant le patrimoine culturel et architectural du Maroc, seront disponibles dans les magasins Adidas du pays, avant d'être proposées dans les enseignes mondiales de la marque.