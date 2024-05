Casablanca : le GIPAM annonce la 3e édition du Moroccan Automotive Technologies

Ce mercredi 15 mai, le Groupement Interprofessionnel de L'Automobile au Maroc (GIPAM) a organisé une conférence de lancement pour annoncer et présenter la troisième édition du salon Moroccan Automotive Technologies (MAT). Programmé du 14 au 17 novembre 2024, il se déroulera à l’Office des Foires et Expositions de Casablanca (OFEC).

Les orientations principales de l'édition 2024 ont été présentées par le Président du GIPAM, Mohamed El Housni, le Commissaire du salon MAT, Aziz Dich, ainsi que le responsable logistique et achats chez COPIMA, Achraf El Housni. Sous le thème "Mutation et révolution de l’écosystème de la réparation et maintenance automobile", le salon du MAT se veut être un catalyseur d'innovation et de développement pour l'industrie automobile marocaine.

Placé sous l'égide du ministère du Commerce et de l’Industrie, cet événement aspire à réunir les opérateurs, les fabricants et les distributeurs de produits et d’équipements de l’écosystème de la filière après-vente automobile. Il compte exposer les dernières avancées technologiques, telles que la fabrication additive, les pièces intelligentes ou encore la connectivité des véhicules, afin de stimuler le progrès et la compétitivité sectoriels. Pour ce faire, le MAT 2024 proposera un programme complet incluant des conférences, des ateliers et des démonstrations pratiques, offrant ainsi un contenu diversifié et enrichissant aux 15 000 participants attendus.

Par ailleurs, le salon permettra aux exposants de mettre en avant leurs produits et aux visiteurs de rester au fait des dernières évolutions et des nouveautés du secteur, aussi bien au Maroc qu'à l'échelle internationale. Parmi ces évolutions majeures, on observe une augmentation notable du marché de la pièce d’occasion, l'émergence de nouveaux secteurs, la montée en puissance de la vente en ligne, ainsi que la prise en compte inévitable des enjeux environnementaux.