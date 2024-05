Après le match RSB-USMA, l’Algérie prévoit-elle de quitter la CAF ?

La Fédération algérienne de football (FAF) tient à son adhésion à la Confédération africaine de football (CAF). Son porte-parole a démenti officiellement tout projet de l’Algérie de rejoindre la Confédération asiatique de football. Pourtant, plusieurs médias algériens avaient relayer cette éventualité.

«Ce sont des informations sans fondement. Des rumeurs que la logique ne peut accepter. Il est étrange que de telles nouvelles circulent et que certaines personnes y croient», a affirmé Said Fellak, dans des déclarations à un média égyptien. Et de préciser que «la Fédération algérienne de football n'a jamais abordé ce point».

Cette mise au point de la FAF intervient alors que des analystes sportifs algériens ont proposé de quitter la CAF pour éviter aux clubs algériens de football et aux Fennecs d’affronter les équipes marocaines, avec des maillots floqués de la carte complète du royaume, dans le cadre des compétitions organisées par la Confédération africaine.

Pour appuyer leurs propositions, ils ont rappelé que l’Australie avait quitté, en 2005, la Confédération de Football d’Océanie pour adhérer à la Confédération de football d’Asie. Israël, et même s’il est situé géographiquement en Asie, joue dans la zone Europe.