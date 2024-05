Sommet SelectUSA : Les entreprises du Maroc invitées à explorer le marché américain

Le Département américain du commerce invite les entreprises marocaines, les startups et les acteurs de technologies à explorer les opportunités d’investissement aux Etats-Unis, lors du sommet annuel SelectUSA.

Le sommet d’investissement SelectUSA de cette année se tiendra du 23 au 26 juin à National Harbor, dans le Maryland. Il compte attirer des centaines d’entreprises du monde entier, après avoir déjà aidé plusieurs qui ont enregistré plus de 200 milliards de dollars d’investissements documentés par les clients.

«SelectUSA ouvre les portes aux entreprises de toutes tailles», a déclaré le haut responsable du commerce, Shakri Fersakh, lors d’une conférence de presse à Casablanca, mardi, tout en encourageant les entreprises marocaines à participer. «Cette diversité permet aux entreprises de découvrir les ressources vitales et les perspectives de marché pour réussir dans l’économie américaine», a-t-il expliqué.

Le soutien du consulat américain

Le consulat américain apporte son soutien aux entreprises marocaines souhaitant prendre part à l’événement et explorer les opportunités d’investissement aux Etats-Unis. «Nous proposons des sessions d’information tout au long de l’année, pour préparer la participation au sommet», a déclaré Fersakh à Yabiladi. «Ce matin même, nous avons tenu une séance sur les structures juridiques et la planification des programmes», a-t-il ajouté.

Une fois les demandes soumises, le Département du commerce les examinera, en collaboration avec le consulat américain à Casablanca. L’aide s’étend également aux entreprises sélectionnées qui, une fois approuvées, auront accès à une demande pour concevoir leur programme en fonction de leurs besoins et intérêts. La délégation marocaine bénéficiera également d’événements dédiés, y compris des réunions avec l’ambassade du Maroc et les responsables du Département du commerce.

«La délégation marocaine bénéficiera de sessions spéciales avec les dirigeants du US Department of Commerce, l’ambassade marocaine à Washington DC et d’autres partenaires clés», a fait savoir le consulat américain. «Je serai personnellement là pour aider les entreprises à tirer le meilleur parti du sommet», a affirmé Fersakh.

Renforcer les liens commerciaux

Les sommets SelectUSA précédents ont vu une augmentation de la participation marocaine. La première délégation en 2019 comprenait 14 entreprises, suivie de 34 participants en 2022, «la plus grande délégation d'Afrique», selon Nazha El Amrani, spécialiste commerciale principale au consulat américain.

«L’intérêt s’est accru en 2023, avec une délégation de 27 membres», a-t-elle ajouté. «Un certain nombre de participants ont ensuite établi leur présence aux Etats-Unis et ont considérablement augmenté leurs bénéfices», a encore souligné la responsable. Le consulat américain espère susciter un intérêt grandissant auprès des entrepreneurs marocain, grâce à ce que permet notamment l’accord de libre-échange entre les deux pays.

«Le Maroc est le seul pays africain à avoir un accord de libre-échange avec les Etats-Unis», a souligné la consul générale Marisa Scott. «Nos relations commerciales ont progressé en termes de taille et de diversité. Le sommet est un autre moteur pour renforcer nos liens commerciaux durables», a-t-elle ajouté.

«La responsabilité incombe aux deux parties. Ne craignez pas le marché américain. Traversez l’Atlantique - les affaires et les opportunités sont là. Les Etats-Unis sont ouverts aux affaires, et nous vous promettons la diversité.» Marisa Scott

Les entreprises marocaines intéressées à participer au sommet peuvent s’inscrire préalablement via le https://forms.office.com/g/1Gi854bBHu.