Maroc : Deux nouveaux projets industriels à la Cité Mohammed VI Tanger Tech

La Cité Mohammed VI Tanger Tech a accueilli officiellement deux géants chinois de l'industrie des batteries automobiles, HAILIANG et SHINZOOM, avec un investissement total de 910 millions de dollars US en 2024, sur 50 hectares de terrain, engendrant la création de 3 800 emplois, annonce un communiqué de Bank of Africa (BOA).

Organisée par le Président de la Société d’Aménagement de Tanger Tech (SATT), Othman Benjellouna, la signature des accords s'est déroulée ce 14 mai 2024, au siège de BOA. Cette cérémonie s’est tenue en présence du Président de TMSA, Fouad Brini, du Président de la Région Tanger Tétouan Al Hoceima, Omar Moro, du Président de HAILIANG, Cao Jiangu, et du Président de SHINZOOM, Pi Tao, ainsi que de leur manager respectif.

C’est la première fois que le Royaume accueille un opérateur industriel de cuivre et un opérateur d’anodes. Cela marque un «tournant majeur dans l’écosystème automobile marocain». Effectivement, HAILIANG, un des leaders mondiaux dans la production de pièces automobiles en cuivre, compte investir 450 millions de dollars US dès 2024, sur une superficie de 30 hectares, créant ainsi 1 800 emplois. Quant au projet SHINZOOM, le troisième producteur chinois d’anodes pour les batteries au lithium, ce dernier souhaite investir 460 millions de dollars US en 2024, sur une superficie 20 hectares, générant 2 000 emplois.

Pour rappel, la SATT aménage une nouvelle Cité industrielle et résidentielle sur une superficie de 2167 hectares, dans la région de Tanger. Lancée seulement en février 2023, elle accueille déjà une dizaine d'opérateurs. Ce projet découle d’une collaboration entre BANK OF AFRICA, Tanger Med Special Agency, le Conseil Régional de Tanger Tétouan Al Hoceima et la China Communications Construction Company (CCCC). La SATT s'engage à poursuivre le développement de la Cité Mohammed VI Tanger Tech, grâce au soutien de ses partenaires et de son Président.