Moyen Atlas : Le 3e Maroc Rallye équestre, une rencontre entre l’humain et la nature

Du 22 au 26 mai prochain, se déroulera la troisième édition du Maroc rallye équestre (MRE) 2024, dans le Parc national d’Ifrane, dans la région Meknès-Tafilalet, où une cinquantaine de cavaliers internationaux s’affronteront. Organisée par la Société royale d’encouragement du cheval (SOREC), en partenariat avec l’Agence nationale des eaux et forêts (ANEF), cet évènement vise à promouvoir le développement durable et l’écotourisme au Maroc. Il contribue aussi à la stratégie «Génération Green 2020-2030» pour renforcer les secteurs agricoles et forestiers.

Le rallye débutera le 22 mai avec un briefing pour tous les participants, où les règles, l'itinéraire et les consignes de sécurité seront expliqués. Du 23 au 25 mai, les cavaliers parcourront une section différente du parcours, totalisant 110 kilomètres à travers le Parc National d’Ifrane.

Les épreuves évaluent l'orientation, la régularité et l'endurance des équipes sur divers terrains, avec des départs tôt le matin et des pauses déjeuner planifiées. Ces pauses permettent aux équipes de vérifier l’état de santé de leurs chevaux.

Effectivement, des mesures sont mises en place pour garantir le bien-être des chevaux, avec la présence de vétérinaires spécialisés tout au long de l'événement. Des efforts sont également déployés pour minimiser l'impact environnemental, avec l'utilisation de matériaux biodégradables et des campagnes de sensibilisation aux pratiques d'écotourisme.

Outre la compétition équestre, des activités annexes sont proposées pour les accompagnants, telles que des balades guidées et des visites touristiques du Moyen Atlas. Enfin, l'événement s’engage à soutenir les communautés locales en collaborant avec des artisans et des petites entreprises de la région.