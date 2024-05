Casablanca : l'AMMA organise une manifestation musico-culturelle

Le 25 mai prochain, à la scène Sacré-Cœur de Casablanca, se tiendra une manifestation musico-culturelle, orchestrée par l'Association Marocaine de la Musique Andalouse (AMMA). Sous l'égide du Ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, en collaboration avec des entités telles que Casablanca Events et Animation, la marque territoriale Wecasablanca, et soutenue par la société de gestion de la Loterie Nationale (SGLN), cette manifestation culturelle reflète un engagement profond envers la préservation et la promotion de la musique traditionnelle marocaine.

Effectivement, «la Loterie Nationale consacre l’intégralité de ses revenus à des actions sociales et solidaires. Elle contribue ainsi au développement du paysage économique et social marocain notamment à travers sa participation à la promotion de la culture » affirme La SGLN dans un communiqué de presse. Cet événement offre une expérience immersive au public, mettant en scène quatre piliers fondamentaux de l'art marocain : le Melhoun, le Hmadcha, l'art folklorique de Aissawa et l'art de Gnaoua.

Les artistes sélectionnés pour cet événement incarnent l'excellence de la musique traditionnelle marocaine. De Majda El Yahyaoui, figure incontournable du Melhoun, à l'Orchestre Al Assala de Meknès dirigé par les artistes Rachid Lahkim et Mohammed Ouarti, en passant par les troupes de Hmadcha, Aissawa et Gnaoua, la scène résonnera de sonorités envoûtantes et de performances passionnées.

Fatima MABCHOUR, Présidente Fondatrice de l’Association Marocaine de la Musique Andalouse souligne que «la musique traditionnelle du Maroc transcende le simple élan mélodique pour devenir une immersion dans les profondeurs de notre patrimoine culturel, une ode à la diversité et à la fécondité de notre expression artistique».