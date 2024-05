Maroc : la CDG dévoile les résultats et les performances 2023 de la CNRA et du RCAR

La Branche Épargne - Prévoyance de la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG) a présenté les résultats annuels ainsi que les performances financières et opérationnelles de la CNRA et du RCAR pour l'année 2023, lors des réunions dirigées par M. Khalid SAFIR, Directeur Général de la CDG, le 25 avril 2024.

L’année 2023 a été marquée par le lancement d’un nouveau cycle stratégique, nommé CAP 2030. Ce plan vise à renforcer l'implication de la CDG dans les réformes des retraites et la protection sociale, à optimiser les investissements en capitalisant sur l'expertise du groupe CDG, et à garantir une excellence opérationnelle pour répondre aux besoins des parties prenantes.

L’an dernier, la CNRA a d’ailleurs versé un montant total de 4 664,58 millions de MAD au titre des rentes, pensions, aides et avances, soit une augmentation de 304% par rapport à 2022, en raison de sa participation accrue aux programmes d’Aides Sociales Directes, au Logement et aux Victimes du Séisme d’Al Haouz.

La CNRA a également collecté un montant global de 2 666,90 millions de MAD en capitaux, primes et cotisations. Son portefeuille de placements est resté stable autour de 23,5 milliards de MAD, générant des produits nets de 881 millions de MAD. Elle a affiché un résultat net positif de 135 millions de MAD pour l'exercice 2023.

Quant au RCAR, il a enregistré une hausse de 4,2% des cotisations et contributions recouvrées, passant de 3 482,48 millions de MAD en 2022 à 3 628,23 millions de MAD en 2023. Le montant total des prestations versées s'est élevé à 7 824,76 millions de MAD en 2023, tandis que sa réserve financière a dépassé 121 milliards de MAD, préservant ainsi son horizon de viabilité jusqu'en 2052. Au final, le RCAR a dégagé un résultat net positif de 1,1 milliard de MAD pour l'année 2023.