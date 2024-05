Maroc : Le CCME et le CLB rendent hommage au chorégraphe Lahcen Zinoun

Décédé le 16 janvier dernier, le danseur étoile, chorégraphe, écrivain, metteur en scène et cinéaste Lahcen Zinoun sera hommagé, mercredi 15 mai 2024 à Rabat, lors d’un événement en présence de sa famille, ses proches, ses amis et les personnes l’ayant côtoyé ou connu. A titre posthume, ce rendez-vous mettra en avant 60 ans de création artistique prolyxe, qui a distingué le parcours du défunt dans diverses disciplines créatives.

Prévu à 18h00 au Café La Scène, à l’étage du Cinéma Renaissance, ce rendez-vous se tient en marge de la 29e édition du Salon international de l’édition et du livre (SIEL), à l’initiative du Conseil de la communauté marocaine à l’étranger (CCME) et du Cercle des Lauréats de Belgique (CLB), en partenariat avec la Délégation générale Wallonie-Bruxelles au Maroc.

«Premier danseur d’origine marocaine à être désigné danseur étoile en Europe, Lahcen Zinoun est revenu dans son pays natal pour mener une longue carrière artistique aux multiples facettes, qui a pris fin il y a quatre mois», rappelle un communiqué parvenu à Yabiladi.

«Avec son épouse, la danseuse Michèle Barette, l’artiste a créé en 1978 une école de danse ainsi qu’une compagnie, le Ballet-Théâtre Zinoun, où seront et continuent à être formés de nombreux danseurs, parmi lesquels se distinguent leurs deux fils, Jaïs, lauréat du premier prix de Lausanne (Suisse) en 1988 et soliste au San Francisco Ballet (États-Unis), et Chems-Eddine, danseur au Ballet royal de Flandre, à Anvers (Belgique) puis au Ballet du Nord en France, décédé dans un accident en 2008», ajoute la même source.

«Avec sa partenaire de vie et sa complice de toujours, Feu Lahcen a partagé son ambition de préserver le patrimoine dansé marocain et son combat pour permettre à la jeunesse marocaine de bénéficier d’une solide formation artistique. Une lutte toujours d’actualité.»

Né en 1944 à Casablanca, Lahcen Zinoun a fait ses premiers pas dans la danse au conservatoire municipal de sa ville natale. Il y reçoit le premier prix de danse en 1964, avant de briller à l’internationale avec la Troupe de ballet classique de Belgique. Dans son parcours artistique, il est connu également pour avoir collaboré avec les chorégraphes Peter Van Dyck, Georges Lefèvre, André Leclair, Hanna Voos, Jeanne Brabant et Jeannine Charrat, entre autres.

En mai 2023 et avec le soutien du CCME, le CLB a réédité le récit autobiographique de Lahcen Zinoun, «Le rêve interdit» (Maha Éditons), présenté l’année dernière en marge du SIEL, au même lieu où se tiendra l’hommage posthume.