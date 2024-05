Marrakech : Akdital ouvre l’Hôpital international de cancérologie Ibn Nafis

L’Hôpital international Ibn Nafis est désormais en activité à Marrakech, avec une capacité de 100 lits d’hospitalisation. Tenu par le groupe Akdital, il est spécialisé en oncologie, hématologie, thérapie ciblée, immunothérapie, radiothérapie, curiethérapie, greffe de moelle et chirurgie carcinologique. Il propose aussi des prestations en médecine nucléaire, sénologie et endoscopie et biologie pour 194 emplois, dont 155 dans le domaine paramédical.

Les installations comprennent «deux appareils de radiothérapie de dernière génération (halcyon et EDGE), 41 fauteuils de chimiothérapie, 8 boxes de réanimation polyvalente et 6 blocs opératoires ultra-modernes», fait savoir un communiqué. Ainsi, ces équipements devraient permettre «des soins de haute qualité, en accordant une attention particulière à la prise en charge complète et personnalisée des patients atteints de cancer», ajoute la même source.

Après la Clinique internationale de Khouribga, le groupe prévoit «d’autres inaugurations cette année à Essaouira, Tétouan, Errachidia, Benguerir, Dakhla, Taroudant, Kénitra, Meknès et Rabat». Il entend ainsi accompagner «la dynamique nationale de mise à niveau du secteur de la santé au Maroc», à travers un «maillage territorial» étendu à différentes régions.