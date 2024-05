Maroc : Le roi demande «une évaluation globale des curricula de formation» des FAR

Le Maroc célèbre, ce mardi 14 mai, le 68ème anniversaire de la création des Forces armées royales (FAR). Une commémoration marquée par le traditionnel ordre du jour adressé par le roi Mohammed VI aux membres des FAR.

Cette année, le souverain a donné ses instructions «pour amorcer une évaluation globale des curricula de formation et des programmes d’entraînement militaire destinés à l’ensemble des militaires, tous niveaux confondus, dans le but d’insuffler une nouvelle dynamique aux systèmes et supports d’enseignement et de les adapter aux nouvelles mutations, tout en adoptant une pensée renouvelée et des méthodes innovantes dans les domaines scientifiques, technologiques et de l’intelligence artificielle».

Le Chef Suprême et Chef d’Etat-Major général des FAR a également ordonné «la construction d’un nouveau siège du Collège Royal de l’Enseignement Militaire Supérieur, en tant que pôle universitaire intégré, qui abrite l’ensemble des écoles de formation militaire supérieure des officiers des différentes composantes terrestres, aériennes, navales et de la Gendarmerie Royale». Un établissement que le roi Mohammed VI souhaite qu’il soit «ouvert à l’espace continental et international».