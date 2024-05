Belgique : La rappeuse marocaine Khtek à l’affiche du festival la Belle Hip Hop

La 8ème édition du festival Belle Hip Hop aura lieu du 21 au 24 mai 2024, dans la capitale belge, Bruxelles. Il offre une célébration de la culture européenne et du talent féminin.

Il promet une célébration inoubliable de la culture urbaine et du talent féminin. Sous la direction passionnée de Fatima Elajmi, cet événement annuel, né en 2017, s'est imposé comme une référence nationale puis internationale, rassemblant des artistes féminines venues de plus de huit pays pour partager leur art et leur expérience dans le monde du Hip Hop.

Plus qu'une simple manifestation artistique, La Belle Hip Hop est un mouvement engagé qui vise à sensibiliser aux droits des femmes et à combattre toutes formes de violence à leur égard. À travers une programmation riche en ateliers, conférences et performances artistiques (concerts, battle), le festival s'engage à promouvoir l'égalité des chances et des genres, tout en mettant à l’honneur les 50 ans de culture Hip Hop ainsi que les 60 ans d'immigration marocaine en Belgique.

Pour cette édition, Belle Hip-Hop a invité la rappeuse marocaine la plus représentative de cette génération de femmes artistes aux textes affirmés et décomplexés.

En outre, l'organisation a noué un partenariat avec la Fondation Ali Zaoua dans le cadre d'un projet financé par la coopération Wallonie Bruxelles avec le Maroc.