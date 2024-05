Rabat : Dar Es Salam accueille la 23e édition du Trophée Hassan II «Tbourida»

La 23e édition du Trophée Hassan II «Tbourida», championnat du Maroc des Arts Équestres Traditionnels, se déroulera la semaine du 27 mai au 02 juin prochain, à Dar Es Salam, à Rabat.

Organisé par la Fédération Royale Marocaine des Sports Équestres (FRMSE), présidée par Charif Moulay Abdallah Alaoui, cet événement réunira les meilleures troupes de «Tbourida» du Royaume. Suite à des concours régionaux et interrégionaux planifiés tout au long de l’année, 24 "Sorbas", dont 18 Sorbas Seniors (âgés de 17 ans et plus) et 6 Sorbas Juniors (âgés de 12 à 16 ans), se sont qualifiées pour cette compétition. Ils concourront pour le titre convoité de "Champion du Maroc".

L’intégralité des épreuves du Trophée Hassan II Tbourida sera diffusée en direct sur le site internet de la FRMSE. Pour le public désireux d'assister à l'événement, un transport gratuit depuis Rabat, Salé, Témara et Ain Aouda vers le site de la compétition sera assuré.

Pour rappel, la Tbourida, sur proposition du Maroc, a été inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO en décembre 2021. «Cette discipline traditionnelle qui se transmet de génération en génération, unit les différentes régions du Royaume autour d'un élan festif et met en avant la diversité équestre et artisanale de ces dernières», précise la Fédération dans un communiqué de presse. Elle ajoute qu’«aujourd’hui, le Maroc compte plus de 300 troupes de Tbourida affiliées à la FRMSE et 5900 chevaux dédiés aux Arts Équestres Traditionnels».