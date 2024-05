Etats-Unis : Rencontre à la Silicon Valley avec des membres de la communauté marocaine

A la Silicon Valley dans le Sud de la métropole américaine de San Francisco, une rencontre a eu lieu, vendredi soir, avec des membres de la communauté marocaine établie aux Etats-Unis, à l’initiative du ministère chargé de l’Investissement, de la convergence et de l’évaluation des politiques publiques et de l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE).

Intervenant à cette occasion, le ministre délégué Mohcine Jazouli a passé en revue les projets lancés au Maroc, notamment en matière de développement, d’infrastructures et d’investissements. Il a relevé la dimension majeure des secteurs à forte valeur ajoutée comme l’énergie propre, l’hydrogène vert et la mobilité électrique dans le développement.

Il a, par ailleurs, mis en avant le rôle que joue la diaspora pour promouvoir l’image du Maroc à l’international, tout en appelant les MRE à continuer de contribuer à l’effort collectif visant à consolider les fondements d’un Maroc fort de ses atouts et ses compétences.

La rencontre a réuni plus de 150 compétences marocaines qui s’activent au sein de grands groupes du digital (GAFAM) et des technologies de l’information, ainsi que dans le secteurs des biotechnologies, de l’entrepreneuriat, outre la recherche scientifique et académique.

Revenant sur le roadshow international pour promouvoir la destination marocaine et qui a fait escale à Dallas, Austin, San Francisco et qui doit se poursuivre à Seattle, le ministre délégué a indiqué, dans une déclaration à la MAP, que l’objectif de cette initiative est de faire connaître les atouts importants dont dispose le Maroc et partant attirer de nouveaux investissements américains.

Evoquant la participation du Maroc au 16e sommet des affaires USA-Afrique qui s’est tenu du 6 au 9 mai à Dallas, le ministre délégué a indiqué que ce conclave a été l’occasion d’examiner les perspectives de partenariats et de coopération qui soient durables et bénéfiques pour l’Afrique.

De son côté, le directeur général de l’AMDIE, Ali Seddiki, a souligné que la rencontre avec des membres de la communauté marocaines aux Etats-Unis intervient en application des instructions royales qui insistent sur l’accompagnement des projets et des initiatives des compétences des Marocains du monde.

L’objectif est de présenter les opportunités d’affaires que le Maroc offre notamment en matière d’investissement, ainsi que les incitations apportées par la nouvelle charte d’investissement, a-t-il indiqué, ajoutant que l’AMDIE est mobilisée pour accompagner les projets d’investissement des Marocains du monde.