OPE : L’Espagne prévoit un record de 820 000 véhicules et 3 350 000 passagers cet été

Vendredi 10 mai, le ministère de l'Intérieur espagnol a donné son feu vert pour le plan spécial de l'Opération Traversée du Détroit (OPE), connu sous le nom «Paso del Estrecho», prévue du 13 juin au 15 septembre. L'objectif principal consiste à gérer le flux de Marocains et leurs véhicules entre l'Europe et le Maroc pendant la période estivale. Selon les chiffres, en 2024, l'opération s'attend à voir plus de 820 000 véhicules et près de 3 350 000 passagers traverser, ce qui représente une augmentation de 6% et 4% respectivement, par rapport à 2023.

Afin de répondre à ce flux croissant, le plan inclut différentes mesures, à commencer par un calendrier étendu. Effectivement, en raison de la célébration de la Fête de l'Aid Kebir prévue le 17 juin et des déplacements qui en découleront, l'OPE débutera deux jours plus tôt cette année.

Le dispositif opérationnel comprend également un plan de flotte détaillé. Élaboré en collaboration avec la Marine Marchande Espagnole, le Maroc et les compagnies maritimes, il détermine le nombre de navires nécessaires et leurs exigences de mobilité, ainsi que les protocoles sanitaires et les conditions pour l'échange de billets.

Pour assurer un fonctionnement fluide aux voyageurs, le personnel de la Direction Générale de la Protection Civile et des Urgences a été renforcé de 5% cette année. Quant aux effectifs sur le terrain, ces derniers ont été augmentés de 18%, avec une attention particulière portée aux volontaires de la Croix-Rouge, qui prolongeront leur présence de 20 jours, en assistance à Ceuta.