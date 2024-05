Maroc-France : Entretien entre Bourita et Séjourné

Stéphane Séjourné et Nasser Bourita / Archive - DR

Le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, s’est entretenu téléphoniquement avec son homologue français, Stéphane Séjourné. L’échange «a porté sur la dynamique bilatérale positive, ainsi que sur les questions régionales et internationales», a indiqué la diplomatie marocaine sur la plateforme X.

Cet entretien intervient un mois après la dernière réunion officielle entre les deux ministres, tenue le 9 avril à Paris. Pour rappel, Bourita et Séjourné se sont déjà rencontrés, le 26 février à Rabat. Depuis, le Maroc et la France ont ouvert une nouvelle page dans leurs relations.

Paris a d’ailleurs reconnu «économiquement» la marocanité du Sahara. En témoigne l’annonce faite le 26 avril par le ministre français de l’Economie et des Finances, Bruno Le Maire, portant sur le financement d'un câble électrique de 3 gigawatts reliant Casablanca à Dakhla.

Un pas capital qui devrait être suivi par une décision politique. «Pour ce qui est de la question diplomatique, c’est entre les deux chefs d’Etats que cela se gérera et se réglera. Je n’ai pas d’annonce à faire aujourd’hui devant vous», avait précisé Stéphane Séjourné dans une interview accordée, le 7 avril, a des médias publics français. Rabat et Paris n’ont pas encore arrêté une date pour le sommet, tant attendu, entre le roi Mohammed VI et le président Emmanuel Macron.