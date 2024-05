Jazz au Chellah : Un mariage musical réussi entre le Maroc et l’Union européenne

Pour le deuxième soir de cette 26e édition du festival Jazz au Chellah, le groupe de musique électro-jazz, Munsch trio, a introduit le spectacle. Pendant près d’une heure, le public s'est laissé transporté dans un univers musical singulier. Le groupe a fusionné le jazz, la musique folklorique et des éléments électroniques. Cette symbiose du trombone, de l’accordéon et des percussions a contribué à créer une expérience unique et envoûtante.

Dans le cadre de leur performance, le Munsch trio a interprété le morceau "Urgence". Cette composition évoque les «urgences sociales, climatiques et de paix», ajoutant une dimension engagée à leur répertoire musical. «Adrien Lambinet (tromboniste) et Julien de Borman (accordéoniste) recherchent les cris, ceux qui ne sont pas exprimés, ceux qui ne sortent pas, qui restent informulés», précise Jazz 9.

Le nom du groupe lui-même, est chargé de sens. Il évoque à la fois le peintre expressionniste Edvard Munch, notamment connu pour son œuvre emblématique "Le Cri", et le mot allemand "Mensch", signifiant "humain" avec une connotation de noblesse d'âme. Les musiciens cherchent à exprimer les «cris intérieurs, les émotions refoulées» et les non-dits à travers leur musique.

Une heure de performance s'est écoulée avant que le groupe marocain Urban Folklore ne rejoigne le Munsch trio sur scène. Après seulement «6 minutes d’entraînement», leur fusion de genres musicaux a donné lieu à une collaboration spontanée et dynamique. Connu pour son approche novatrice mêlant musiques folkloriques et sonorités urbaines, le groupe d’Ethnic Jazz de Rabat, Urban Folklore, a ajouté sa touche unique à la soirée.

S'en est suivie une rencontre entre le compositeur marocain Driss El Maloumi et le trio espagnol Daniel Garcia. Leurs univers musicaux distincts mais complémentaires, se sont entrelacés sur scène, mariant les sonorités de la musique arabo-andalouse incarnées par Driss El Maloumi, avec le "jazz élégant aux délicieux accents ibériques" du trio Daniel Garcia, offrant aux spectateurs une expérience musicale riche et énergique.



L'enthousiasme du public, debout, applaudissant et acclamant les artistes, témoigne de l'opinion générale. Ainsi, l'ensemble des groupes a contribué au succès de cette soirée.