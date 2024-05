Diaspo #337 : Ilyas Elkadaoui, engagé pour le Maroc à travers l’entrepreneuriat

Ces dernières années, plusieurs concitoyens résidents à l’étranger pensent à se réinstaller dans le pays d’origine et d’y investir, en guise de contribution au développement. Ilyas Elkadaoui en fait partie. Ayant grandi dans une famille franco-marocaine au 19e arrondissement de Paris, il a décidé de mettre ses compétences au service de la mère patrie.

Né à Paris en 1989, il grandit entre les cultures de ses deux pays, tout en persévérant dans ses études au nom d’«une carrière professionnelle sérieuse». «J’étais curieux et indépendant dès mon plus jeune âge, et j’ai grandi dans un environnement diversifié, ce qui a enrichi ma vision des différentes classes sociales et modes de vie», nous a-t-il déclaré. Après son master en gestion des ressources humaines, Ilyas s’enrichit également de ses séjours dans d’autres régions du monde, notamment à Londres (Royaume-Uni) et à Miami (Etats-Unis), où il approfondit ses connaissances entrepreneuriales.

Pour avoir dans une famille de commerçants et d’artisans Ilyas découvre l’entrepreneuriat dès son plus jeune âge et s’y est intéresse. Porté par un engagement envers des pratiques durables, il commence par le lancement d’une entreprise dans le secteur de l’agriculture biologique en 2009. Deux ans plus tard, il vend son entreprise pour explorer de nouveaux horizons. Après cinq années comme chauffeur privé pour des sociétés internationales, il lance en 2017 Carweo, une marketplace française de location de voitures avec modèle garanti.

Reconnaissant l’opportunité d’un potentiel plus grand, décide de fermer cette entreprise pour créer ensuite Infinity Luxe, pour la gestion de style avec des services haut de gamme. Elkadaoui met à disposition des clients fortunés des voitures de luxe avec chauffeur privé, des services de conciergerie personnalisés, des jets privés et plus encore, à travers le monde.

Un engagement pour le développement du Maroc

Après plus de 10 ans d’expérience dans l’entrepreneuriat en France, Ilyas Elkadaoui a ressenti le besoin de mettre à profit ses compétences et son expertise au service du Maroc, où il étend ses activités. Parmi ses initiatives phare figure le projet de traitement de l’eau, CWT (Clean Water Treatment), lancé avec deux associés et animé par la volonté de «faire une différence dans la vie des populations locales».

Pour Ilyas, c’est là «une mission personnelle, une façon de redonner à sa communauté et de témoigner de son attachement à son pays d’origine ; au continent africain dans son ensemble». «Implanter un projet comme celui-ci dans toute l’Afrique représenterait pour moi un véritable accomplissement», confie-t-il, soulignant «la rigueur, la compassion et l’empathie nécessaires pour mener à bien une telle entreprise».

Investir dans l’avenir

En plus de ce projet facilitant l’accès à une eau de qualité, Ilyas Elkadaoui a porté son intérêt sur l’immobilier de luxe au Maroc. A travers Properties à Marrakech, son idée est ainsi de permettre aux investisseurs d’acheter, de vendre et de mettre en location des biens hauts de gamme dans la cité ocre. Pour lui, cette initiative est le fruit «d’une profonde réflexion et d’une grande expertise, non seulement pour le développement économique de la région, mais aussi pour la préservation du patrimoine culturel et architectural» de la ville.

Fondateur d’entreprises dans des domaines divers et riche de ses expériences, avec le recul des années, Ilyas Elkadaoui ressent une satisfaction à avoir «su saisir les opportunités, innover et créer des solutions répondant aux besoins du marché». «Mon engagement pour le développement du Maroc, illustré notamment par son projet de traitement de l’eau et les investissements dans l’immobilier de luxe part d’une vision holistique du progrès économique et social», estime-t-il.